Свобода собирается не дать Shell добывать сланцевый газ на Юзовском участке

Всеукраинское объединение «Свобода» обжалует решение Харьковского областного совета, который одобрил проект соглашения между Украиной, компанией Shell и ООО «Недра Юзовская» о распределении углеводородов, которые будут добываться на Юзовской площади.

Об этом сообщили УНИАН в харьковской областной организации ВО «Свобода».

Как заявил на сессии облсовета во время согласования проекта народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Швайка, добыча компанией Shell альтернативного газа методом гидроразрыва с использованием химических веществ может привести к загрязнению водоносных горизонтов и потере подземных питьевых источников.

Депутат подчеркнул, что такая технология, как правило, приводит к исключению больших земельных площадей с риском необратимой потери плодородных почв, к исключению значительных объемов воды (от 5 до 20 тыс. кубометров на одну скважину), к загрязнению водоносных горизонтов и потере подземных питьевых источников.

Кроме того, по словам И.Швайки, разработка скважин альтернативного газа может привести к деформациям поверхности, повышению сейсмической сотрясаемости (так называемые техногенные землетрясения), истреблению редких видов флоры и фауны.

«Ввиду того, что Харьковский областной совет согласовал проект соглашения о распределении углеводородов, которые имеет намерение добывать компания Shell, мы с Украинской экологической лигой будем готовить исковые заявления и переходить к акциям прямого действия», – отметил И.Швайка.

Как сообщал УНИАН, 17 января Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовская, часть которого расположена на территории области.

Как отметил присутствующий на сессии министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, этот договор будет регулировать юридические взаимоотношения между государством и инвесторами, в нем прописаны экологические, социальные и другие требования к инвесторам.

О.Проскуряков напомнил, что на первичном этапе бурения компании-участницы инвестируют в развитие социальной инфраструктуры региона около 140 млн долларов.

В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашения о распределении продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей с запасами альтернативного газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.