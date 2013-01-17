Главное за день: обзор топ-новостей
Янукович задал взбучку Кабмину за плохую реализацию реформ, женщины-депутаты не оставляют Тимошенко, украинские облгазы банкротятся, промпроизводство падает.
США, Индия, Япония и Чили приостанавливают полеты Boeing 787
Авиационные власти США приняли решение временно отказаться от эксплуатации всех лайнеров Boeing 787 Dreamliner после ряда инцидентов с этими самолетами
В Украине хотят отменить «летнее» время
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса без ежегодного перехода на «летнее» время. В документе отмечается, что данный законопроект был зарегистрирован Верховной Радой Украины 27 февраля 2012 года и является отозванным, но не потерял актуальности.
ИноСМИ: Украина перешла в контрнаступление и взялась за любимую игрушку Путина
Россия пользуется тем, что Украина истекает кровью в экономическом плане, пишет Frankfurter Allgemeine.
Суды открыли дела о банкротстве еще шести облгазов
Хозяйственные суды в период с 2 по 9 января открыли дела о банкротстве еще шести областных предприятий по газоснабжению и газификации.
Соратницы провели в больнице вместе с Тимошенко всю ночь
Три депутата-женщины вместе с ЮлиейТимошенко ночь пребывали в комнате для встреч с защитниками.
Янукович напоминает «реформаторам», что пальцы в двери им никто не засовывал
Президент провел заседание Комитета по экономическим реформам, где раскритиковал уровень выполнения обещаний.
Азаров после взбучки согласился с Януковичем: с реформами все плохо
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что уровень проведения реформ в Украине в 2012 году нельзя считать удовлетворительным.
СМИ: В прошлом году Газпром продал Украине 33 млрд. кубометров газа
Представитель «Газпрома» при этом уточнил, что данный объем включает газ, приобретенный компанией Ostchem Holding Limited, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.
В МВФ рассказали, когда приедет их миссия в Украину
Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину для обсуждения новой программы и пробудет в стране две недели.
Промпроизводство в Украине за год упало на 1,8%
В Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8% .