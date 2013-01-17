Главное за день: обзор топ-новостей

США, Индия, Япония и Чили приостанавливают полеты Boeing 787

Авиационные власти США приняли решение временно отказаться от эксплуатации всех лайнеров Boeing 787 Dreamliner после ряда инцидентов с этими самолетами

В Украине хотят отменить «летнее» время

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса без ежегодного перехода на «летнее» время. В документе отмечается, что данный законопроект был зарегистрирован Верховной Радой Украины 27 февраля 2012 года и является отозванным, но не потерял актуальности.

ИноСМИ: Украина перешла в контрнаступление и взялась за любимую игрушку Путина

Россия пользуется тем, что Украина истекает кровью в экономическом плане, пишет Frankfurter Allgemeine.

Суды открыли дела о банкротстве еще шести облгазов

Хозяйственные суды в период с 2 по 9 января открыли дела о банкротстве еще шести областных предприятий по газоснабжению и газификации.

Соратницы провели в больнице вместе с Тимошенко всю ночь

Три депутата-женщины вместе с ЮлиейТимошенко ночь пребывали в комнате для встреч с защитниками.

Янукович напоминает «реформаторам», что пальцы в двери им никто не засовывал

Президент провел заседание Комитета по экономическим реформам, где раскритиковал уровень выполнения обещаний.

Азаров после взбучки согласился с Януковичем: с реформами все плохо

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что уровень проведения реформ в Украине в 2012 году нельзя считать удовлетворительным.

СМИ: В прошлом году Газпром продал Украине 33 млрд. кубометров газа

Представитель «Газпрома» при этом уточнил, что данный объем включает газ, приобретенный компанией Ostchem Holding Limited, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В МВФ рассказали, когда приедет их миссия в Украину

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину для обсуждения новой программы и пробудет в стране две недели.

Промпроизводство в Украине за год упало на 1,8%

В Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8% .