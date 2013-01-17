Соратницы провели в больнице вместе с Тимошенко всю ночь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков сообщил на брифинге в Харькове.

По его словам, три депутата-женщины вместе с Ю.Тимошенко всю ночь находились в комнате для встреч с защитниками. Начальник колонии отметил, что в этой комнате установлена кушетка, депутатам были выданы одеяла и постельное белье.

“У них была возможность выходить в туалет, у них была возможность принимать пищу, никто их не ограничивал”, - сказал И.Колпащиков.

Он отметил, что пища находится в соседней комнате, и по просьбе депутатов медсестра может приносить им продукты. В то же время начальник колонии не сказал однозначно, ели ли депутаты.

И.Колпащиков подчеркнул, что своими действиями народные депутаты нарушают закон. По его словам, сейчас с ними будут проводиться беседы с целью убедить покинуть помещение больницы, кроме того, относительно противоправных действий женщин-депутатов готовятся обращения в суд.

“Мы будем проводить с ними беседу, но у нас есть законодательно правильное средство — обратиться в суд. Мы готовим документы. На сегодняшний день мы пока еще проводим профилактические беседы”, - сказал И.Колпащиков.

В свою очередь главный врач ЦКБ “Укрзализныци” Михаил Афанасьев отметил, что на 9-м этаже, где находятся депутаты, находится реанимационное отделение. По его словам, депутаты не шумят, но они время от времени выходят в туалет, передвигаются по комнате, чем создают определенный дискомфорт для пациентов.

М.Афанасьев отметил, что сегодня на 8.00 были запланированы процедуры с Ю.Тимошенко, но пока пациентка от них отказалась.

Он также добавил, что ночью у одного из депутатов повысилось артериальное давление. Врач заверил, что ей была предоставлена необходимая помощь - “и все нормализовалось”.

По словам главного врача, никаких других жалоб от депутаток не поступало.

Вместе с тем народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков сообщил, что с А.Кужель, Л.Денисовой и Т.Слюз, которые находятся в харьковской больнице «Укрзализныци» вместе с Ю.Тимошенко, почти сутки нет связи. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии депутата.

«У них еще вчера забрали мобильные телефоны, сейчас я еду в больницу, чтобы выяснить, что там с моими депутатскими требованиями и какова судьба наших коллег, которые протестуют вместе с Юлией Тимошенко», - сказал он.

Кроме того, А.Аваков сообщил, что сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции заблокировали микроавтобус, оборудованный под его общественную приемную.

«Я думаю, что это целенаправленные действия», - отметил он.

Кроме того, А.Аваков добавил, что работники милиции усилили охрану больницы «Укрзализныци».