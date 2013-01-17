В Украине хотят отменить «летнее» время

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О порядке исчисления времени на территории Украины», текстом которого располагают «Комментарии».

«На сегодня действует следующий порядок исчисления времени на территории Украины: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября на 1 час назад. Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки», - говорится в документе.

Минэкономразвития отмечает, что установка такого порядка исчисления времени направлено на «обеспечение улучшения состояния здоровья граждан, повышения работоспособности населения, уменьшение количества аварий».

Также в документе отмечается, что данный законопроект был зарегистрирован Верховной Радой Украины 27 февраля 2012 года и является отозванным, но не утратившим актуальности.

«Изменена дата вступления в силу с «1 ноября 2012 года» на «1 марта 2013 года», чтобы не переходить весной 2013 года на «летнее» время (последнее воскресенье марта), о чем было решено на совещании в Кабинете министров Украины 30 января 2012 года», - отмечают авторы законопроекта.

Как сообщал УНИАН, впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года.

В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ. Сразу после этого в Украине начали раздаваться предложения об отмене перехода на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, которые действуют в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».