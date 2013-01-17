Промпроизводство в Украине за год упало на 1,8%

В Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года составил 2,5%, с ноябрем 2011 года – 3,7%, а по итогам января-ноября – 1,5%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промышленное производство Украины выросло на 7,6%.