Промпроизводство в Украине за год упало на 1,8%
18:50, 17 января 2013Общество
2085 0
В Украине спад промпроизводства в 2012 году составил 1,8%, - сообщил Госстат.
Промпроизводство в Украине за год упало на 1,8%
В Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года составил 2,5%, с ноябрем 2011 года – 3,7%, а по итогам января-ноября – 1,5%.
В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промышленное производство Украины выросло на 7,6%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter