ИноСМИ: Украина перешла в контратаку и взялась за любимую игрушку Путина

Украина - самый настоящий "энергетический наркоман", и в этом не стесняется признаваться даже ее собственное руководство. "Виной тому - устаревшая тяжелая промышленность, "пожирающая" огромное количество электроэнергии, - пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Конрад Шуллер. - Наркоман же, как известно, ни дня не может прожить без своего наркодилера".

Этим не преминула воспользоваться Россия, взявшая на себя эту роль. Несмотря на неоднократные споры о цене на газ, не раз перетекавшие в "газовые войны", Украина по-прежнему платит по одной из самых высоких цен в Европе. "Страна истекает кровью в экономическом плане, чем и пользуется Россия", - продолжает Шуллер.

Так, совсем недавно России удалось "продавить" договор об аренде баз для своего Черноморского флота до 2047 года в обмен на предоставление скидок. Теперь же Москва аналогичным способом будет добиваться вступления Украины в Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном, первую скрипку в котором, она, разумеется, и играет. Все это, подчеркивается в статье, похоронит мечты о сближении с Европой и в очередной раз превратит "Незалежную" в сателлита Москвы.

Именно поэтому, желая освободиться из российских "объятий", украинское правительство, возглавляемое "авторитарным и жадным до независимости президентом Януковичем, соревнующимся с Владимиром Путиным в репрессировании оппозиционеров и не желающим становиться его вассалом", и перешло в контрнаступление.

"Вот уже несколько месяцев украинские дипломаты пытаются перечеркнуть гегемонистские планы Москвы, и взялись они за "любимую игрушку" Владимира Путина - многомиллиардный проект "Южный поток" по дну Черного моря, строительство которого способно лишить Киев последнего козыря в его борьбе за свою независимость", - пишет автор.

Этот козырь - транзит, благодаря которому большая часть российского газа в настоящее время и течет в Европу. Поэтому не случайно многие считают, что прекращение строительства "Южного потока" является гарантией продолжения существования украинской государственности. Прекратить строительство газопровода украинская сторона пытается, заблокировав в Еврокомиссии особый статус "Южного потока", который не совсем полностью соответствует законодательству ЕС, сообщает издание.

Перевод:Инопресса