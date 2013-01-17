США, Индия, Япония и Чили приостанавливают полеты Boeing 787

Американское федеральное агентство гражданской авиации обязало компании, использующие Boeing 787, доказать безопасность литиево-ионных батарей, возгорание которых стало накануне причиной экстренной посадки лайнера в Японии. После этого происшествия две ведущие японские авиакомпании JAL и ANA также решили временно прекратить эксплуатацию потенциально аварийных самолетов.



Как отмечает агентство Франс Пресс, запрет затронет лишь компанию United Airlines, в авиапарке которой имеется шесть Dreamliner.

Как сообщает РИА Новости, задержки и отмены рейсов из-за утечек масла и топлива, возгораний аккумуляторных батарей и неполадок в тормозной системе преследуют лайнеры этого типа весь январь. Всего подобных инцидентов, в том числе в США, произошло по меньшей мере семь.

Власти Индии временно запретили национальному авиаперевозчику Air India эксплуатацию самолетов Boeing 787 Dreamliner из-за участившихся за последние две недели случаев возникновения неполадок у этих лайнеров, передает агентство Франс Пресс. Также Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии распорядилось о приостановке полетов всех имеющихся в стране самолетов Boeing 787 Dreamliner, пока их безопасность не будет подтверждена, передает в четверг телеканал NHK.

Издание Лента.ру отмечает, что авиакомпания LAN из Чили приостановила эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner по рекомендации Федеральной авиационной администрации США.