Ставицкий: Первый завод по газификации угля начнут строить летом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«По плану, в первом квартале мы подготовим ТЭО этого проекта, потом начнем заниматься параллельно самим проектом и начнем строительство первой площадки в июне месяце», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем. Соответствующий протокол был подписан 13 июля 2012 года.

В конце декабря 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подписала с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) соглашение о привлечении кредита под государственные гарантии на общую сумму 3,656 млрд долларов США, направляемого на программу замещения природного газа украинским углем. Кредит привлекается на 19 лет.

В рамках этой программы Украина планирует осуществить четыре крупных инвестиционных проекта. Сроки их реализации пока не называются.

Правительство Украины ставит целью в результате внедрения использования на объектах теплоэнергетики технологий водоугольного топлива и строительства заводов газификации угля достичь объема замещения природного газа отечественным углем на уровне около 4 млрд кубометров ежегодно и обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных угледобывающих предприятий в объеме до 10 млн тонн ежегодно.

Власти также хотят реализацией программы добиться ежегодной экономии валютных средств до 1,5 млрд долларов США.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Ежегодная добыча угля в Украине составляет около 80-85 млн тонн.