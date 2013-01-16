В украинских горах ищут чеха, пропавшего 10 января

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, 15 января Свалявским райотделом УМВД Украины в Закарпатской области в количестве 15 человек и 3 единиц техники были обследованы 187 дворохозяйств пгт Воловец, с. Гукливый, с. Яблунив, с. Канора, приселок Таламаш. Общее количество обследованных дворохозяйст с начала поисково-спасательных работ – 416.

Личным составом ТУ МЧС в Закарпатской области совместно с работниками Воловецкого Гослесхоза и Воловецкого Госспецлесхоза было сформировано 5 поисковых групп, которые провели обследование территории подножия горы Темнатик на площади около 280 гектаров. Общее количество обследованной территории с начала поисково-спасательных работ – 590 га. От местного населения и егерей привлечено 36 человек и 5 единиц техники (из них 3 снегохода), которые провели обследование территории подножия горы Темнатик на площади 150 гектаров.

Спасатели ТУ МЧС в Закарпатской области обследовали территории хребтов горы Темнатик, Плай, Великий Верх, Бозево, урочище Керница общей площадью около 120 гектаров. Общее количество обследованной территории с начала поисково-спасательных работ – 370 га.

15 января в 17:00 поисково-спасательные работы были приостановлены в связи с наступлением темной поры суток.

Сегодня, 16 января, в 07:30 поиски возобновлены, количество людей для проведения поиска увеличено.