Депутаты предлагают убрать "негативную информацию" из ГК

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно исключения понятия «негативная информация»” зарегистрирован в парламенте народными депутатами Николаем Томенко, Николаем Баграевым, Еленой Кондратюк, Николаем Княжицким, Рустамом Рауповым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе одного из авторов законопроекта, председателя комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Николая Томенко, проект предусматривает исключение части 3 статьи 277 из Гражданского кодекса Украины о том, что «негативная информация, распространенная о лице, считается недостоверной, если лицо, которое ее распространило, не докажет противоположное».

Н.Томенко заметил, что наличие термина «негативная информация» создает многочисленные риски и препятствия, в частности, для профессиональной деятельности представителей средств массовой информации. Он отметил, что за распространение какой-либо негативной информации на журналистов можно подавать в суд, называя ее недостоверной, и они вынуждены тратить время на доказательство противоположного. В то же время, добавил он, законодательство Украины не содержит четкого определения негативной информации и не очерчивает фактических признаков, которые указывают на негативность такой информации.

Н.Томенко убежден, что в Украине создан юридический нонсенс, когда на основании негативной информации устанавливается презумпция недостоверности.

Он добавил, что фактически любая негативная информация рассматривается судом как недостоверная, если распространитель информации не докажет, что эта негативная информация отвечает действительности.

При этом в объяснительной записке к законопроекту указывается, что признание информации негативной или позитивной – это результат оценки информации человеком, а не характеристика информации как таковой. При этом сама по себе информация является нейтральной, а ее «негативность» или «позитивность» - следствие человеческого восприятия.

Автор законопроекта также отмечают, что понятие «негативной информации» не корреспондируется ни с одной из статей Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «Об информации» и противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.