В Житомире вышел третий том Книги памяти Украины

Об этом, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные областной редакционной коллегии Книги Памяти Украины.

Согласно сообщению, третий том «Книги Памяти Украины. Победители. Житомирская область»состоит из коротких историко-публицистических комментариев. В них содержится информация о жизни населения районов и городов в довоенный период, участие жителей области в военных событиях Великой Отечественной 1941-1945 гг и Второй мировой войн, партизанском, подпольном движениях и в восстановлении страны в послевоенное время.

Также в книге помещены имена участников боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и Второй мировой войне Лугинского, Любарского, Малинского, Народицкого, Новоград-Волынского районов - всего более 10,4 тысячи персоналий.

Есть в книге уточненные и дополнительные сведения о воинах, которые увековеченные в двух предыдущих томах издания, имена Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы трех степеней, которые родились или похоронены на территории Житомирской области и не были ранее занесены в первые два тома издания.

Экземпляры 3-го тома издания «Книга памяти Украины. Победители. Житомирская область» бесплатно передадут государственным учреждениям, организациям, библиотекам учебных и культурно-просветительским учреждениям, семьям ветеранов Великой Отечественной войны области.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», на выполнение областной Программы по изданию серии «Книга Памяти Украины. Победители. Житомирская область» на 2010-2013 годы в 2010, 2011 годах в Житомирской области были изданы первые два тома этой книги, на страницы которых занесены имена более 20,5 тыс. фронтовиков.

Полное издание Книги, состоящей ориентировочно из 6 томов, планируется завершить к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней увековечиваются имена участников боевых действий как умерших в послевоенные годы, так и граждан, живущих ныне.

Справка УНИАН. Издание «Книга Памяти Украины. Победители. Житомирская область» осуществили по распоряжению Кабинета Министров Украины от 17 марта 2011 № 199-р «О мерах по увековечению памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ее участников на 2011-2015 годы».