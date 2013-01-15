Главное за день: обзор топ-новостей

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На Ровенщине юноша устроил стрельбу в кафе: 8 раненых

Кровавую расправу 22-летний парень устроил в помещении кафе в одном из поселков Владимирецкого района. Внутрь заходить не стал - стрелял в окно. Все восемь пострадавших - в возрасте от 17 до 25 лет.

У Тимошенко назвали человека, чьи домены засветились в скандале с перепиской

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что появление в сети интернет сфальсифицированной переписки Евгении Тимошенко и заместителя председателя партии "Батькивщина" Григория Немыри является спланированной акцией власти для отвлечения внимания общества от ситуации вокруг Ю.Тимошенко.

Руководителя украинской делегации в ПАСЕ из-за «цейтнота» выберут в Страсбурге

«Согласно принятым нормам, депутаты должны избрать руководителя в Киеве на общем собрании делегации, однако на этот раз привычный порядок будет нарушен», - отмечается в статье.

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Волге

Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор, вынесенный судом первой инстанции экс-главе Госфинуслуг Василию Волге, которого обвиняли во взяточничестве.

Каськив пока без выговора и радуется, что проект приобрел «колоссальную известность»

Правительственная комиссия предлагает президенту Украины рассмотреть вопрос об объявлении Владиславу Каськиву выговора из-за инцидента с подписанием соглашения об LNG терминале.

В Киеве охранник ранил милиционера и еще двух человек

В Святошинском районе Киева, возле магазина «Велика кишеня», охранник частной структуры из травматического оружия ранил инспектора патрульно-постовой службы и двух граждан.

Тимошенко продолжает акцию неповиновения, ее требования не выполнили

«Юлия Владимировна находится за пределами своей палаты, продолжает находиться в коридоре и продолжает не спать», - подчеркнул Бригинец.

Эксперты говорят, что гривна может упасть уже в январе-феврале

Девальвация гривни может произойти уже в январе-феврале и по итогам 2013 года может достичь 10%, прогнозируют аналитики

Минфин хочет обложить налогом и балконы с туалетами

Министерство финансов Украины предлагает начислять налог на жилую недвижимость общей, а не жилой площади.