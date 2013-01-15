Тимошенко продолжает акцию неповиновения: требования не выполнили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил народный депутат («Батькивщина») Александр Бригинец.

По словам депутата, об этом ему сообщила по телефону дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

“Новость первая и самая неприятная: ни одно из требований Тимошенко не было реализовано. Об этом сообщила Е.Тимошенко после общения с матерью. Вторая: никаких акций протеста Юлия Владимировна не прекращала. И то, что нам сообщил руководитель колонии, как оказалось, неправдивая информация. Более того, Юлия Владимировна находится вне пределов своей палаты, продолжает находиться в коридоре и продолжает не спать”, - подчеркнул А.Бригинец.

По теме: Начальник колонии: в палате Тимошенко - три камеры, так было и так будет

По просьбе журналистов он уточнил, что Ю.Тимошенко также не проходила медицинские процедуры.

“Мне сказано было дословно по телефону так, что она акции протеста не прекращала, она не принимала процедур и не находится в той комнате, которая ей отведенная для пребывания. Она находится в коридоре”, - сказал депутат.

Он также утверждает, что анонсированное пенитенциарной службой свидание Ю.Тимошенко с народными депутатами-женщинами, на основании чего депутатам-оппозиционерам не разрешили лично посетить палату экс-премьера, не состоится.

“Свидания с депутатами-женщинами, на основании которого нас не пустили, не состоится. Можно сказать, что все пункты, о которых шла речь, то есть камеры (видеонаблюдения) не демонтированы, телефонные разговора не предоставлены, начальник караула на вопрос Ю.Тимошенко сообщил, что ему не давали команды не заходить в помещение, где находится Юлия Владимировна, не выполнено. Таким образом, можно констатировать, что вся информация, которую предоставляют в колонии, является неправдивой”, - заявил А.Бригинец.

Депутат отметил, что, по мнению Ю.Тимошенко, такие действия, прежде всего, унижают самого Президента Украины Виктора Януковича.