В Киеве охранник ранил милиционера и еще двух людей

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД г. Киева.

По данным ОСО, инцидент произошел 13 января около 2-х часов ночи по просп. Леся Курбаса, 6 «г».

Как отмечается в сообщении, «гражданин, 1987 г.р., грубо нарушил общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, причинил телесные повреждения двум гражданам, при этом совершил покушение на преднамеренное убийство инспектора патрульной службы, причинив ему телесные повреждения, однако не довел свой преступный умысел до конца по причинам, не зависящим от его воли».

Как отметили в милиции, правонарушитель задержан, сведения о совершении им уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия).

Как стало известно УНИАН из информированных источников, инцидент произошел на почве ревности.