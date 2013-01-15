У Тимошенко назвали человека, чьи домены засветились в скандале с перепиской

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что появление в сети интернет сфальсифицированной переписки Евгении Тимошенко и заместителя председателя партии "Батькивщина" Григория Немыри является спланированной акцией власти для отвлечения внимания общества от ситуации вокруг Ю.Тимошенко.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.Власенко.

"Для того чтобы отвлечь внимание от ситуации, происходящей с Юлией Тимошенко, от решения Европейского суда по правам человека по делу Волкова (относительно восстановления Александра Волкова на должности судьи Верховного Суда Украины в связи с незаконным голосованием в Верховной Раде), которое является убийственным для действующей власти, которое на юридическом языке называет эту власть невеждами и юридическими бандитами, вместо того, чтобы исправлять ситуацию, нам рассказывают о zhuzhaleaks", - сказал С.Власенко.

Защитник подчеркнул, что обнародование частной переписки является уголовным преступлением, как в Украине, так и в других странах.

"Поэтому, насколько мне известно, в ряде стран те люди, электронные адреса которых, как настоящие, так и сфальсифицированные, были обнародованы, уже обратились в правоохранительные органы своих стран с целью расследования", - сообщил он.

По словам С.Власенко, доменные имена zhuzhaleaks и nemyrialeaks связаны с одним человеком – Куриловичем Вадимом Борисовичем, зарегистрированным в городе Киев.

"У меня есть официальный ответ. Я не удивлюсь, если человек, возможно, и существует, но, скорее всего, ничего об этом не знает. Но то, что происходит, абсолютно и полно подтверждает, что это абсолютно спланированная акция, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит с Юлией Тимошенко", - отметил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 14 января Объединенная оппозиция "Батькивщина" обратилась к заграничным правоохранительным органам по факту противоправной публикации и фальсификации личной переписки дочери экс-премьер-министра Ю.Тимошенко - Евгении и одного из лидеров «Батькивщины» Г.Немыри.