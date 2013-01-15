Руководителя украинской делегации в ПАСЕ из-за «цейтнота» выберут в Страсбурге

Об этом народный депутат от Партии регионов Иван Попеску сообщил изданию «Коммерсантъ Украина» (№2 (1705) от 15 января 2013 г.).

Издание напоминает, что вчера Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. В нее вошли пять представителей от Партии регионов, три — от "Батькивщины" и по одному — от внефракционных депутатов, коммунистов, «УДАРа» и "Свободы".

«Согласно принятым нормам, депутаты должны избрать руководителя в Киеве на общем собрании делегации, однако в этот раз привычный порядок будет нарушен», - отмечается в статье.

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"Мы уже в цейтноте. Провести заседание в Киеве не успеваем, поэтому соберемся в Страсбурге в воскресенье вечером накануне открытия сессии ПАСЕ и проведем выборы. Голосовать будут не 24 депутата, а только 12, но пропорция между фракциями сохранится,— заявил И.Попеску. — Будет утвержден также первый заместитель и заместитель главы делегации. Один из них будет от оппозиции, второй — от большинства".

Тогда же планируется разделить квоты провластных и оппозиционных фракций в комитетах ПАСЕ.