Апелляционный суд оставил без изменений приговор Волге

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление в его резолютивной части сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда столицы, оставив, таким образом, без удовлетворения жалобу В.Волги и его адвокатов.

Как отмечается в постановлении суда, мотивировочная его часть будет объявлена 22 января.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 января, Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор бывшему председателю Госкомфиуслуг В.Волге. В.Волга и его защита просили суд признать незаконным и необоснованным решение суда первой инстанции, а также просили апелляционную инстанцию направить дело на досудебное рассмотрение, то есть возобновить расследование с целью установления истины.

Напомним, В.Волга возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынка финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, которые занимают ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения свободы для В.Волги в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор Янукович уволил В.Волгу с должности председателя Госкомфинуслуг.

24 сентября 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил В.Волгу к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Таким образом, суд признал В.Волгу виновным в попытке получения 500 тыс. дол. взятки.