В Ровенской области юноша устроил стрельбу в кафе: 8 раненых

Как сообщает сайт МВД, кровавую расправу 22-летний парень устроил в помещении кафе в одном из поселков Владимирецкого района. Внутрь заходить не стал - стрелял в окно. Все восемь пострадавших - в возрасте от 17 до 25 лет.

Работники милиции по горячим следам задержали стрелка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Кузнецовского горотдела.

Оружие, из которого стрелял подозреваемый - незарегистрированное гладкоствольное ружье - изъято и направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией правонарушения по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.