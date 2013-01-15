Начальник Качановской колонии утверждает, что Тимошенко - не в коридоре

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая продолжает акцию общественного неповиновения и отказывается возвращаться в свою палату в ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, находится не в коридоре блока, а в отдельном бытовом помещении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановский исправительной колонии заявил начальник заведения Игорь Колпащиков.

“Она находится в бытовой комнате. Размер этой комнаты до 30, до 25 метров квадратных. В этой комнате есть бытовые условия: душевая кабина, санитарные условия и установлен медицинский топчан, плюс постельное белье”, - сказал он.

И.Колпащиков отметил, что женщина-часовой находится у дверей снаружи этой комнаты. Кроме того, по его словам, медицинские процедуры, которые Ю.Тимошенко сегодня снова начала проходить, проходили в отсутствии в кабинете работника пенитенциарной службы.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича она заявила об узурпации власти В.Януковичем и проведении в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать пояснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер заявила, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.

Сегодня утром в пресс-службе ГПтСУ сообщили, что Ю.Тимошенко начала проходить реабилитационные процедуры. Вместе с тем в ведомстве отметили, что видеокамеры установлены в палате Ю.Тимошенко законно, и их не будут демонтировать.

Позже сегодня народный депутат («Батькивщина») Александр Бригинец заявил, что Ю.Тимошенко продолжает акцию неповиновения, поскольку ни одно из ее требований относительно условий содержания не выполнено. По словам депутата, об этом ему сообщила по телефону дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

“Новость первая и самая неприятная: ни одно из требований Тимошенко не было реализовано. Об этом сообщила Е.Тимошенко после общения с матерью. Второе: никаких акций протеста Юлия Владимировна не прекращала. И то, что нам сообщил руководитель колонии, как оказалось, является неправдивой информацией. Более того, Юлия Владимировна находится вне своей палаты, продолжает находиться в коридоре и продолжает не спать”, - заявил А.Бригинец.

По просьбе журналистов он уточнил, что Ю.Тимошенко также не проходила медицинские процедуры.