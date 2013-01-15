Каськив пока без выговора и радуется, что проект приобрел «колоссальную известность»

Об этом говорится в ответе Владислава Каськива на запрос "Украинской правды": "Итоговым решением правительственной комиссии, в частности, Владиславу Каськиву рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания лиц, уполномоченных на организацию выполнения национального проекта "LNG терминал". В решении также говорится о поднятии перед Президентом Украины вопроса об объявлении Владиславу Каськиву выговора ".

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Правительственная комиссия рекомендовала Кабинету Министров поручить Минэкономразвития разработать и внести на рассмотрение правительства критериев определения процедуры отбора инвесторов, привлекаемых к участию в реализации национальных проектов.

Как сообщал УНИАН, Каськив уверен, что решение правительственной комиссии позволит успешно завершить нацпроект LNG терминал. "И это решение - цена, благодаря которой в течение недели все украинцы узнали, что этот проект является спасением Украины в ее борьбе за энергетическую независимость. Сейчас проект имеет колоссальное известность и поддержку в обществе. Я бы еще долго не смог этого добиться через разъяснительную кампанию ", - заявил он. "Сейчас я жду новой мощной волны дискредитации с помощью заказных сообщений и провокаций", - добавил Каськив.