В Киеве горел ресторан «Старый дуб»
10:35, 15 января 2013Общество
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Рано утром на территории заведения загорелся один из деревянных домиков.
В Киеве возник пожар в ресторане «Старый дуб» по адресу Броварской проспект, 105а
Пожар возник в ресторане "Старый дуб" в Киеве / Фото : provse.te.ua
Как сообщили «Комментариям» в пресс-службе Главного территориального управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве, возгорание в ресторане произошло сегодня около семи утра. На данный момент пожар на площади 100 кв. м. локализован.
Причину пожара в ГосЧС пока не сообщают.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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