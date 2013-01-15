В Киеве горел ресторан «Старый дуб»

10:35, 15 января 2013
Общество
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Рано утром на территории заведения загорелся один из деревянных домиков.

Пожар возник в ресторане
В Киеве возник пожар в ресторане «Старый дуб» по адресу Броварской проспект, 105а

Как сообщили «Комментариям» в пресс-службе Главного территориального управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве, возгорание в ресторане произошло сегодня около семи утра. На данный момент пожар на площади 100 кв. м. локализован.

Причину пожара в ГосЧС пока не сообщают.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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