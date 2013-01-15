В Борисполе ночью горели склады
08:43, 15 января 2013Общество
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В Киевской области горело производственно-складское помещение, жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 23.30 14 января в г. Борисполь в одноэтажном здании производственно-складского помещения ООО ’Квадрат’ возник пожар, в результате которого огнем повреждены здание и материалы для производства мебели на площади 1 тыс. кв. м.
В 01.45 15 января подразделами МЧС пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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