В Борисполе ночью горели склады

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 23.30 14 января в г. Борисполь в одноэтажном здании производственно-складского помещения ООО ’Квадрат’ возник пожар, в результате которого огнем повреждены здание и материалы для производства мебели на площади 1 тыс. кв. м.

В 01.45 15 января подразделами МЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.