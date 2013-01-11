Азаров прочитает лекцию в КПИ

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, приглашение поступило Н.Азарову через социальную сеть Фейсбук.

«Обязательно приеду в КПИ и прочитаю лекцию, спасибо за приглашение», - сказал Н.Азаров пользователям сети.

Как отмечается в сообщении, 20 декабря 2012 г. премьер-министр Украины Н.Азаров прочитал лекцию студентам Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

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Еще раньше глава правительства читал лекции студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального экономического университета, Киевского национального университета строительства и архитектуры и др.