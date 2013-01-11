Пшонка и Захарченко доложат Януковичу об убийстве судьи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, сославшись на слова В.Пшонки

Генпрокурор констатировал правильно сориентированную и плодотворную работу следственно-оперативной группы и процессуальных руководителей по делу.

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«Это дело мы лично держим на контроле, информируем Президента Украины Виктора Януковича о путях раскрытия и действиях, направленных на раскрытие этого тяжелого преступления», - подчеркнул В.Пшонка.