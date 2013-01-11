Пшонка и Захарченко доложат Януковичу об убийстве судьи
06:52, 11 января 2013Общество
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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и министр внутренних дел Виталий Захарченко сегодня доложат Президенту Виктору Януковичу о результатах работы по делу убийства харьковского судьи Владимира Трофимова и его семьи.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, сославшись на слова В.Пшонки
Генпрокурор констатировал правильно сориентированную и плодотворную работу следственно-оперативной группы и процессуальных руководителей по делу.
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«Это дело мы лично держим на контроле, информируем Президента Украины Виктора Януковича о путях раскрытия и действиях, направленных на раскрытие этого тяжелого преступления», - подчеркнул В.Пшонка.
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