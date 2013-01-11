Минагропрод: подешевели хлеб, крупы, овощи, молоко, яйца и мясо

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерстве аграрной политики и продовольствия.

В частности, по информации министерства, сократились розничные цены на социальные сорта хлеба, макаронные изделия, крупы и овощи.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2-5% подешевели социальные сорта хлеба, на 6% - мука, на 8% - макаронные изделия, на 6-13% - крупы, на 6-22% овощи. Также на 4% снизилась цена на подсолнечное масло и на 15% - на картофель», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

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По его словам, также в январе подешевела животноводческая продукция: говядина - на 8%, свинина - на 6%, молоко и молокопродукты - на 7-10%, куриные яйца - на 16%.

По данным Государственной службы статистики, в декабре 2012 года в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли по сравнению с ноябрем на 0,4% (за год выросли на 3,6%), в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженого - выросли на 0,4% (снижение цен - 3,7%), в производстве хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,7% (рост цен - 4%), производстве мяса и мясопродуктов – на 0,3% (рост цен - 3,4%).