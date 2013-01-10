Рейд по неблагополучным семьям завершился стрельбой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Согласно сообщению, 10 января 2013 г. в Петровском районе г. Донецка между местным жителем и сотрудником криминальной милиции по делам детей Петровского райотдела милиции, исполнявшим свои служебные обязанности, произошел конфликт, в ходе которого правоохранитель был вынужден применить оружие.

В этот день милиционер, согласно графика профилактических мероприятий Петровского райисполкома, участвовал в проведении рейда по семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, совместно с тремя сотрудницами службы по делам детей Петровского райисполкома.

На очередном адресе сосед одной из таких семей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с участниками рейда, вел себя враждебно, агрессивно, на замечания не реагировал. Мужчина набросился на сотрудника милиции, завязалась борьба. Вынужденный защищать женщин и себя, милиционер применил имевшееся при нем зарегистрированное оружие. В результате гражданин получил телесные повреждения. Также телесные повреждения были нанесены и правоохранителю.

Данный факт зарегистрирован в журнале Единого учета. Проверку проводит прокуратура Петровского района.