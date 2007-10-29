Независимый профсоюз горняков обвиняет Кабмин Януковича в увечьях и смертях

Независимый профсоюз горняков Украины возлагает на правительство Виктора ЯНУКОВИЧА политическую ответственность за катастрофическое состояние с безопасностью труда на украинских шахтах, массовые увечья и смерть шахтеров.

Как говорится в заявлении НПГУ, текст которого передан агентству УНИАН, на протяжении последнего года на украинских шахтах погибли свыше 130 горняков. «Каждая тонна угля продолжает оплачиваться не деньгами, а кровью людей, которые в нечеловеческих условиях работают на обогащение владельцев шахт и обанкротившегося правительства, которое находится у власти последние дни. Свыше 5000 горняков травмировано на производстве на протяжении 9 месяцев текущего года», отмечает профсоюз.

НПГУ констатирует, что «правительство ЯНУКОВИЧА продолжает политику бесконтрольности в отношении владельцев и директоров шахт. Последний трагический случай, который привел к смерти четырех ни в чем не повинных рабочих, доказывает, что владельцы шахт не сделали никаких выводов и не собираются улучшать условия труда. Известно, что шахта им. 50-летия СССР, где произошла последняя авария, принадлежит самому богатому олигарху Украины, миллиардеру Ринату АХМЕТОВУ, который владеет капиталом свыше 10 миллиардов долларов. Однако семьи погибших на шахтах рабочих, вряд ли получили хотя бы 1 % из его миллиардов».

Независимый профсоюз горняков Украины считает, что «причины катастрофического состояния безопасности труда на украинских шахтах имеют политический характер. Правительство, представляющее интересы крупного капитала, нажитого преступным путем, не заботится и не собирается заботиться о безопасности простых рабочих, практически крышуя отмывание средств, которые должны были бы быть направлены на улучшение безопасности угледобычи. Каждый новый день пребывания у власти правительства ЯНУКОВИЧА приводит к новым смертям шахтеров и углублению проблем в угольной отрасли».

НПГУ обращается к Блоку Юлии Тимошенко и блоку «Наша Украина - Народная самооборона» как демократическим силам, которые получили большинство голосов избирателей, с требованием «немедленно отстранить от власти правительство В.ЯНУКОВИЧА, чья преступная бездеятельность приводит к гибели честных тружеников».

Профсоюз призывает народных депутатов от БЮТ и НУ-НС немедленно образовать новое правительство и начать наведение порядка на украинских шахтах. Владельцы и директора шахт должны тратить средства на улучшение безопасности труда, а не собирать их на заграничных частных счетах, обворовывая и государство, и рабочих, говорится в заявлении.

По убеждению НПГУ, семьи тех горняков, кто уже погиб или был покалечен, имеют право на достойную компенсацию от владельцев шахт, а не на подачку, которую им дают.

Как сообщал УНИАН, 28 октября на шахте им. 50-летия СССР ОАО "Краснодонуголь" произошло обрушение породы. На момент аварии в выработке находилось 11 горняков, трое из которых вышли на поверхность самостоятельно, четырех были подняты на поверхность с травмами.

Погибли четверо шахтеров. Трагедия произошла в строящейся лаве. Среди погибших не только горняки, но и два монтажника.