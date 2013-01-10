На границе с Россией обнаружен труп

Украинский пограничный отряд вблизи села Красное Харьковского района Харьковской области на границе с Российской Федерацией обнаружил труп неизвестного мужчины, который лежал на российской территории.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, труп был обнаружен вчера, 9 января.

Тело человека лежало лицом к земле и находилось на расстоянии нескольких метров от лесополосы на российской территории. Следы вели с российской стороны. Украинские пограничники связались с российской полицией и сообщили об обнаруженном трупе.

На место происшествия прибыли полиция и эксперты. Следов насильственной смерти на теле погибшего они не обнаружили. По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения. Сейчас российские правоохранители устанавливают личность погибшего, поскольку документов при нем не было.