На границе с Россией обнаружен труп

17:50, 10 января 2013
Общество
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В Харьковской области на границе с Россией обнаружен труп неизвестного мужчины.

Украинский пограничный отряд вблизи села Красное Харьковского района Харьковской области на границе с Российской Федерацией обнаружил труп неизвестного мужчины, который лежал на российской территории.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, труп был обнаружен вчера, 9 января.

Тело человека лежало лицом к земле и находилось на расстоянии нескольких метров от лесополосы на российской территории. Следы вели с российской стороны. Украинские пограничники связались с российской полицией и сообщили об обнаруженном трупе.

На место происшествия прибыли полиция и эксперты. Следов насильственной смерти на теле погибшего они не обнаружили. По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения. Сейчас российские правоохранители устанавливают личность погибшего, поскольку документов при нем не было.

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