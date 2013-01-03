НБУ определил формы своего участия на валютном межбанке

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни - «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения адресных интервенций и в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в ноябре 2012 г. составило 1,659 млрд долл. (в октябре 2012 г отрицательное сальдо составило 1,797 млрд долл.).