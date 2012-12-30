Азаров отменил приказы Минздрава об «Охматдете»

Как отмечается на Правительственном портале, распоряжение было подписано во исполнение поручения Президента Украины Виктора Януковича от 21 декабря 2012 года № 1-1/3363 с целью сохранения доступности и обеспечения качества высокоспециализированной медицинской помощи детям, оказываемой в Национальной детской специализированной больнице “Охматдет”.

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В соответствии с указанным распоряжением, отменяются приказы Минздрава от 28 ноября в 2012 г. № 258-о “Об утверждении новой редакции Устава Национальной детской больницы “Охматдет” Минздрава Украины”, от 4 декабря в 2012 г. № 270-о “О приведении организационной структуры Национальной детской больницы “Охматдет” Минздрава Украины в соответствие с Уставом” и от 12 декабря в 2012 г. № 276-о “О назначении В.Поворознюка”.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено утвердить в трехдневный срок новую редакцию Устава Национальной детской специализированной больницы “Охматдет”, предусмотрев в нем создание наблюдательного совета, а также норму о том, что генеральный директор больницы назначается на должность и освобождается от должности по согласованию с Кабинетом министров Украины.

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря с.г. гендиректор «Охматдета» Юрий Гладуш заявил, что Минздрав уволил его и семь его заместителей.

По словам Ю.Гладуша, это произошло 5 декабря, когда он находился на больничном.

Как отметил он, в приказе было сказано, что и.о. главного врача назначен один из его заместителей. Кроме того, по новому уставу, который не был согласован с руководством больницы, вообще ликвидирован институт генерального директора.

Также, отметил Ю.Гладуш, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

11 декабря заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов заявил, что Ю.Гладуш уволен на законных основаниях. По его словам, «Охматдет» не является научно-исследовательским учреждением, а только лечебным, поэтому в больнице не может быть должности генерального директора. А.Толстанов подчеркнул, что эти изменения нужно было провести намного раньше, но Минздрав затянул решение этого вопроса.

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12 декабря член Опекунского совета "Охматдета" Юрий Власенко не исключил, что готовится основание, чтобы прекратить деятельность больницы. По его словам, изменения в устав больницы могут говорить о планах ведомства реформировать "Охматдет".

"Основным документом национального заведения является устав. Необходимость внесения изменений и тех норм, что Минздрав непосредственно принимает решение, изымает или передает в аренду, является непосредственным подтверждением намерений провести какие-то действия", - считает Ю.Власенко.

"Минздрав фактически выживает Гладуша и дополняет устав теми нормами, которые дают возможность реорганизовывать. Мы не говорим, что это должно произойти, мы лишь допускаем, что такие действия могут быть и мы этим обеспокоены", - сказал он.

По словам члена Опекунского совета, Минздрав и раньше мог отчуждать участок "Охматдета". "Но тогда подпись Гладуша была обязательна, а теперь будет подпись и.о.министра или заместителя министра. Без подписи главного врача", - объяснил он.

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Ю.Власенко также указывает на то, что согласно старому уставу, полномочия по реорганизации больницы были предусмотрены указом Президента.

"Теперь полномочия у Президента забраны Министерством (здравоохранения) в свою пользу. Потому это все может говорить о том, что целенаправленно готовится основание или для прекращения деятельности НДСБ "Охматдет", или для принятия решений, которыми могут ограничить территорию больницы. Это может быть после того, как будет введен в действие новый корпус больницы. Он предусматривает фактически сосредоточение нескольких корпусов, и определенных отделений в этом корпусе, и часть земельных участков может быть передана не понятно каким структурам" - объясняет Ю.Власенко.

Он также предположил, что назначение Владимира Поворознюка на должность главного врача может привести к тому, что со временем учреждение возглавит «нужный Минздраву человек». Кроме того, сказал он, поскольку В.Поворознюк публично заявляет, что не хочет быть руководителем, через некоторое время он может написать заявление, что отказывается от должности. «Когда все стихнет, будет назначен кто-то не из коллектива и уже нечем будет крыть, потому что Поворознюк сам не хочет быть главным врачом", – сказал Ю.Власенко.