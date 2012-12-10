В Охматдете заявляют о рейдерском захвате - директора уволили

Об этом "Украинской правде" заявил сам уволенный гендиректор Юрий Гладуш.

По его словам, это произошло в минувшую среду, когда он находился на больничном. "В среду, как говорят, как гром среди бела дня, к нам приехал заместитель министра здравоохранения Толстанов и привез этот приказ и новый устав. Старый устав, который у нас был, они у нас изъяли, две недели мы работали без устава...", - рассказал Гладуш.

По его словам, в приказе сказано, что и.о. главного врача назначен один из его заместителей - Поворознюк.

Гладуш заявил, что не понимает, в связи с чем и на каком основании Минздрав принял такое решение.

Кроме того, по его словам, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

"Этим новым уставом отменяется медицинский совет - это все заведующие отделениями, начмед, которые решают все важные вопросы. Совета медицинских сестер тоже в новом уставе нет! Наблюдательного совета больницы тоже нет! Зато, согласно новому уставу, МОЗ полностью распоряжается нашим имуществом, может нас реорганизовать и ликвидировать. Но мы же национальное учреждение, сформированное указом президента", - сказал Гладуш.

"Строится новый корпус, так он для государства строится или не для государства? Его можно ликвидировать и сказать, что это частная фирма, что ли?" - добавил он.

"Это рейдерский захват, я так понимаю, что государственное имущество кто-то хочет использовать!", - возмутился также Гладуш.

На вопрос, кто, по его мнению, стоит за таким решением, Гладуш ответил: "У меня есть абсолютная уверенность, кто за этим стоит. За этим стоит человек, который никогда не останавливается на полпути. Этот человек всегда добивается своего".

При этом он указал на подпись Богатыревой под одним из документов. На уточнение корреспондента, имеет ли он в виду именно Богатыреву, Гладуш ответил: "Конечно! К нам приезжал заместитель министра Толстанов, который подписал приказ, устав и его утвердил. Вообще-то предложения даем мы, но мы их не давали. Если такой послушный заместитель министра, который все подписал, я могу только догадываться. Наверняка он не от вахтерши получил указание", - сказал Гладуш.

Уволенный директор уже написал открытое письмо на имя президента.

Коллектив "Охматдет" также обратился к премьеру и президенту с открытыми письмами с просьбой отменить решение Минздрава. Под ними стоит почти тысяча подписей сотрудников.