Главное за день: обзор топ-новостей

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Четверо мародеров с места катастрофы Ту-154 под Смоленском пойдут под суд

Четверо российских военнослужащих пойдут под суд за кражу после авиакатастрофы под Смоленском самолета президента Польши

Янукович поздравит украинцев из Лавры (фото)

Президент записал традиционное телеобращение к украинцам по случаю праздников.

Защитники Гостиного двора получат подкрепление из ВР

Комитет ВР по вопросам культуры и духовности проведет 10 январе слушания по защите Гостиного двора.

Киевлян предупредили: милиции станет больше из-за праздников

С целью предупреждения правонарушений и обеспечения охраны общественного порядка в местах проведения праздничных новогодних мероприятий в г. Киеве милиция усилит охрану общественного порядка.

Дыра в бюджете увеличилась в 3,7 раза

Дефицит госбюджета за январь-ноябрь увеличился до 41,2 млрд грн.

Меладзе по делу о смертельном ДТП проходит как свидетель

Официально в милиции говорят, что продюсер в машине был один. «Он был за рулем, в машине никого не было. Документы у него в порядке, сам он ничего не отрицает. Алкотестер показал, что водитель был трезв, но будут также результаты анализа крови »

Лутковская: Дело Луценко не является самым актуальным для Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская не считает, что обвинения в адрес Украины по поводу политических заключенных, являются системной проблемой.

ГПУ обзавелась помещениями завода «Арсенал»: почти 8 тысяч квадратов

Кабинет министров Украины передал Генеральной прокуратуре корпус № 34 и часть корпуса № 24 по ул. Московская, 8 в Киеве, ранее принадлежавших знаменитому заводу «Арсенал» и находящихся в сфере управления Государственного космического агентства.

Министр обороны обещает отменить призыв на срочную службу уже в 2013 году

В 2013 г. будет приостановлен призыв на срочную военную службу с одновременным переходом на комплектование армии по контракту.

Депутаты хотят ввести «сухой закон» в ночное время

Законопроектом предлагается установить запрет на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива (кроме безалкогольного) с 22 часов вечера до 7 часов утра, а также запрет на продажу алкогольных напитков и табачных изделий на расстоянии менее 200 метров от общеобразовательных учебных заведений.

В московском аэропорту Ту-204 загорелся при посадке: есть жертвы

Часть фюзеляжа Ту-204, разбившегося при заходе на посадку в московском аэропорту «Внуково», упала на Киевское шоссе.