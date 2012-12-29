Защитники Гостиного двора получат подкрепление из ВР

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности проведет 10 января комитетские слушания по защите Гостиного двора, охранных зон Софии Киевской, Киево-Печерской лавры, Десятинной церкви и других объектов культурного наследия.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко.

В комитетских слушаниях примут участие общественные активисты, депутаты, а также приглашенные представители власти, от позиции которых зависит сохранение Гостиного двора и других памятников – председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов и министр культуры.

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Как отметили в пресс-службе, слушания должны установить основания исключения Гостиного двора из Государственного реестра недвижимых памятников и наработать механизм возвращения Гостиного двора в государственную собственность и статуса памятника.

Отдельно будет обсужден вопрос дополнительных законодательных запретов на пути краж культурных памятников из государственной собственности, которые приобрели в последнее время в Украине угрожающие масштабы.