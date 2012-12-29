Янукович поздравит украинцев из Лавры (фото)

09:56, 29 декабря 2012
Политика
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Виктор Янукович записал традиционное телеобращение к украинцам по случаю праздников.

Янукович записал телеобращение / Фото с сайта Президента

Президент Украины Виктор Янукович выступит с телеобращением по случаю Нового года и Рождества Христова.

Телеобращение были отсняты в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович объявил 2013-й Годом детского творчества.

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