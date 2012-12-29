Четверо мародеров с места катастрофы Ту-154 возле Смоленска пойдут под суд

Четверо российских военнослужащих пойдут под суд за кражу после авиакатастрофы под Смоленском самолета президента Польши, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное военное следственное управление СК РФ.

«Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Смоленскому гарнизону окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащих по призыву войсковой части 06755 рядовых Сергея Сырова, Игоря Пустовара, Юрия Санькова и Артура Панкратова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30, п. "в"ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.

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Как установило следствие, эти военнослужащие были направлены на место крушения самолета для оцепления территории.

«Недалеко от места падения ТУ-154 Сыров обнаружил сумку с кошельком, из которого похитил банковские карты, принадлежащие погибшему Генеральному секретарю Совета по охране Памяти, Борьбы и Мученичества Республики Польши Анджею Пшевознику", - отмечается в сообщении. На счетах похищенных банковских карт находились денежные средства, эквивалентные 379 тысячам рублей.

Кроме того, Сыров извлек из кошелька персональные идентификационные номера (ПИН-коды) к картам, написанные на картонном листе бумаги. По прибытии в часть Сыров сообщил Пустовару, Панкратову и Санькову о находке и предложил снять денежные средства с банковских карт, на что последние согласились, утверждает следствие.

«Самовольно покинув расположение части, они убыли в город Смоленск и попытались снять всю сумму, находящуюся на карточках. Однако в связи с установленным лимитом снятия наличных денежных средств им удалось обналичить только 59 тысяч рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению», - говорится сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Смоленский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, добавило ведомство. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Погибли президент Польши, его супруга и представители руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.