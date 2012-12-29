Лутковская: Дело Луценко не является самым актуальным для Украины

Об этом она сказала в интервью Радио «Свобода».

В то же время, комментируя решение Европейского суда по правам человека, который признал незаконным арест Юрия Луценко, она отметила, что как раз проблема незаконного взятия и содержания под стражей является серьезной проблемой.

«Проблема содержания лица под стражей и с обоснованием этого содержания должна быть решена с принятием нового Уголовного процессуального кодекса. Поэтому говорить сейчас о том, что именно дело Луценко является наиболее актуальным для Украины, я не могу», – отмечает В.Лутковская.

Также она отметила, что не считает налаживание хороших взаимоотношений с оппозицией среди своих приоритетов, а вместо этого подчеркнула аполитичность своей деятельности.

Ранее защитники бывшего министра внутренних дел заявляли, что будут обжаловать решение Менского районного суда Черниговской области, который отказался освободить Ю.Луценко из заключения по состоянию здоровья. Аргументы защитников Ю.Луценко заключались в том, что, по закону, суд может освободить заключенного, если он имеет определенные тяжелые болезни. По меньшей мере три из них, говорили адвокаты, обнаружили у Ю.Луценко: цирроз печени, портальная гипертензия и гепатит.