Часть фюзеляжа Ту-204, разбившегося во «Внуково», упала на Киевское шоссе
Часть фюзеляжа разбившегося при заходе на посадку в московском аэропорту «Внуково» Ту-204 упала на Киевское шоссе.
Об этом УНИАН сообщили в Росавиации.
«После приземления воздушное судно, пробежав взлетно-посадочную полосу, выкатилось за концевую полосу безопасности, разрушилось на три части и загорелось. Одна часть фюзеляжа упала на Киевское шоссе, в результате чего временно было прекращено движение в сторону области», - говорится в сообщении.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня в16.45 мск с самолетом Ту-204, бортовой номер RA-64047, принадлежащего авиакомпании ЗАО «Ред Вингз». Экипаж воздушного судна выполнял рейс по маршруту Пардубице – Внуково, на его борту находилось три члена экипажа и пять проводников.
По информации Минздрава России, количество погибших в результате инцидента увеличилось до 3 человек.
На данный момент создана комиссия МАК для расследования всех обстоятельств и причин авиапроисшествия с Ту-204 во «Внуково».
По информации пресс-службы правительства РФ, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать комиссию по расследованию причин нештатной ситуации.
Российский премьер поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой привлечь все необходимые силы и оказать помощь пострадавшим.