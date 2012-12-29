Часть фюзеляжа Ту-204, разбившегося во «Внуково», упала на Киевское шоссе

Об этом УНИАН сообщили в Росавиации.

«После приземления воздушное судно, пробежав взлетно-посадочную полосу, выкатилось за концевую полосу безопасности, разрушилось на три части и загорелось. Одна часть фюзеляжа упала на Киевское шоссе, в результате чего временно было прекращено движение в сторону области», - говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня в16.45 мск с самолетом Ту-204, бортовой номер RA-64047, принадлежащего авиакомпании ЗАО «Ред Вингз». Экипаж воздушного судна выполнял рейс по маршруту Пардубице – Внуково, на его борту находилось три члена экипажа и пять проводников.

По информации Минздрава России, количество погибших в результате инцидента увеличилось до 3 человек.

На данный момент создана комиссия МАК для расследования всех обстоятельств и причин авиапроисшествия с Ту-204 во «Внуково».

По информации пресс-службы правительства РФ, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать комиссию по расследованию причин нештатной ситуации.

Российский премьер поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой привлечь все необходимые силы и оказать помощь пострадавшим.