Киевлян предупредили: милиции станет больше из-за праздников

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, около тысячи правоохранителей будет привлечено к обеспечению охраны общественного порядка в Новогоднюю ночь в центральной части города Киева.

Правоохранители усилят охрану общественного порядка на всех маршрутах общественного транспорта, особенно в центральной части столицы.

На железнодорожных вокзалах и автовокзалах, возле станций метрополитена предусмотрено дежурство усиленных нарядов и дополнительных резервов милиции.

В милиции напомнили, что с 30 декабря по 8 января в центре Киева будет ограничено движение транспорта, в частности, будет перекрыта улица Крещатик для движения всех видов транспорта на отрезке от улицы Институтской до улицы Богдана Хмельницкого и в случае необходимости до Бессарабской площади.

С 18.00 31 декабря до 06.00 1 января разрешено движение только общественного транспорта по улицам: Софийская (участок между Владимирской улицей и Майданом Незалежности) и Малая Житомирская (участок от Майдана Незалежности до Владимирского переулка).

С 16.00 31 декабря и с 11.00 7 января запрещена парковка автомобилей на улицах: Софийская (участок между Владимирской улицей и майданом Незалежности), Малая Житомирская (участок от майдана Незалежности до Владимирского переулка), Эспланадная, Рогнединская (участок от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной), Шота Руставели (участок от ул. Рогнединской до ул. Бассейной).

В Новогоднюю ночь работа метрополитена будет продлена до 03.30, наземного общественного транспорта - до 04.30.

Столичная милиция обращается к гражданам с пониманием отнестись к определенным временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения в центральной части г. Киева во время празднования Нового года.