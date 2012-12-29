Студенты раскритиковали инновации в образовании, которые предлагает ПР

Как заявил в переданном УНИАН комментарии координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных, «народные депутаты – авторы новой редакции законопроекта о высшем образовании предлагают вернуть вступительные экзамены».

«В соответствии с законопроектом вносится понятие балла высшего учебного заведения - составляющая конкурсного балла поступающего в высшее учебное заведение, которая определяется высшим учебным заведением в соответствии с Условиями приема на обучение в высшие учебные заведения и конкурсного балла - итоговая сумма баллов поступающего в высшее учебное заведение, в которую входят результаты внешнего независимого оценивания его знаний, умений, навыков, способностей по конкурсным предметам, творческим конкурсам, профессиональным экзаменам и другим показателям, предусмотренным Условиями приема на обучение в высшие учебные заведения», - подчеркивает А.Черных.

В соответствии с законопроектом, граждане Украины имеют право бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных высших учебных заведениях на конкурсной основе в соответствии со стандартами высшего образования. Реализация статьи в такой формулировке может привести к тому, что некоторые граждане могут получать и второй и третий раз бесплатное образование, а другие – ни одного. Это является нарушением норм Конституции Украины, считают в «Студенческой защите».

«Абсолютно неоправданным является включение в перечень причин отчисления - нарушение устава, правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения, так как под такое определение можно очень легко «отчислить нежелательного» студента», - отмечает А.Черних.

В соответствии с законопроектом, язык (языки) обучения в высших учебных заведениях Украины определяется в соответствии с Конституцией Украины и законодательством о языках. В одобренном правительством законопроекте, языком преподавания в высших учебных заведениях является государственный язык.

«Непонятно почему, данные о государственном документе о высшем образовании выпускников высших военных учебных заведений, высших учебных заведений с особыми условиями обучения не будут заноситься в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Это может привести к значительному количеству поддельных документов о высшем образовании и более того, эти люди будут иметь доступ к властным полномочиям, не исключена возможность появления людей с поддельными дипломами в правоохранительных органах», - обращает внимание А.Черных.

В соответствии с нормами Регламента Верховной Рады Украины, альтернативный законопроект может быть внесен не позднее чем в 14-дневный срок после дня предоставления народным депутатам первого законопроекта по соответствующему вопросу.

«Убежден, что инициатива народных депутатов Украины ускорит представление в парламент правительственного законопроекта о высшем образовании, работа над которым велась более года», - отметил координатор общественной инициативы «Студенческая защита».

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины Сергей Кивалов, Григорий Калетник и Николай Сорока (все из фракции Партии регионов) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «О высшем образовании» (новая редакция).

В пояснительной записке, которая доступна для чтения, сказано, что Закон Украины «О высшем образовании», принятый в 2002 году, “не в полной мере отвечает задачам по реформированию национальной системы высшего образования в соответствии с европейскими требованиями и потребностями развития общества”.