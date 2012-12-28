Житомирская и Винницкая области могут остаться без бензина

Две области накануне новогодних праздников могут остаться без горючего. Как говорится в сюжете ТСН, уже сегодня частично заблокирована работа заправок Авиас, АНП и Укрнафта в Винницкой и Житомирской областях. Со вчерашнего дня стоит работа нефтебазы в городе Калиновка.

Это предприятие обеспечивает полсотни АЗС в Винницкой области и около 70 - в Житомирской. Нефтяники жалуются: уже сейчас бензин на заправке приходится возить из других регионов. Причиной перебоев они называют многочисленные проверки налоговой инспекции, которую возглявляет госпожа Ирина Зленко.

Эти действия заправщики сейчас оспаривают в судах, ведь считают, что налоговики начали проверки на основании сфальсифицированных претензий по качеству бензина. В подтверждение своей правоты они приводят выводы десятков независимых экспертиз, которые свидетельствуют о качестве горючего. Наиболее же нефтяники удивляются: как налоговая может проверять качество бензина. "Мы не можем обеспечить работу заправок. Особенно в районных центрах, где у нас есть договоренности со структурами. Делаются такие вещи, которые не укладываются в голове", - жалуется директор Степан Маланчак.