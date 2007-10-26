Фонд Ахметова уточняет суммы помощи пострадавшим при взрыве газа

Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины" перечислит по 190 тысяч гривен семьям погибших от взрыва газа в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, после очередного заседания в Днепропетровске Координационного совета (КС) Благотворительного фонда "Развитие Украины" с участием министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА, директора Фонда Анатолия ЗАБОЛОТНОГО, председателя Днепропетровского областного совета Юрия ВИЛКУЛА и других членов КС было принято решение: из выделенных ранее 5 миллионов гривен для семей, в которых есть погибшие, распределить 4 миллиона 400 тысяч гривен между семьями погибших (23 человека). 600 тысяч гривен оставить в резерве для последующих выплат.

Таким образом, на каждого погибшего в семью будет перечислено (с учетом предыдущих выплат) 191 тыс. 304 грн.

Также КС решил из выделенных ранее 5 миллионов на благотворительную помощь пострадавшим семьям, в которых нет погибших, 2 миллиона 300 тысяч гривен оставить в резерве для выплат с учетом возможных дополнительных корректировок: некоторые квартиры требуют повышения выплат по степени разрушения, а в некоторых семьях есть люди, которые находятся на длительном лечении после трагедии и нуждаются в дополнительных средствах.

Таким образом, на лицевые счета семей (в которых нет погибших), в зависимости от степени ущерба и с учетом предыдущих выплат поступит:

жильцы І и ІІ подъезда (левая сторона) получают компенсацию в размере 6739,13 гривен;

жильцы ІІ подъезда (правая сторона) получают компенсацию в размере 10108,7 гривен;

жильцы IV подъезда (правая сторона) получают компенсацию в размере 16847,8 гривен;

жильцы IV подъезда (1-7 этаж, левая сторона) получают в размере 23587 гривен;

жильцы ІІІ подъезда и IV (8-10 этаж, левая сторона) получают компенсацию в размере 47173,9 гривен.

В течение 2 дней на месте трагедии работала представитель Фонда Власта ШОВКОВСКАЯ. По принятым ею заявлениям от пострадавших с просьбами о материальной помощи в индивидуальном порядке на заседании Координационного совета были, частности, приняты такие решения: перечислить по 125 тысяч гривен двум лицам, которые в результате трагедии стали инвалидами; оказать благотворительную помощь на общую сумму в 45 тысяч гривен на основании трех заявлений жильцов, которые не являются хозяевами квартир, а проживали по договорам аренды и находились в момент взрыва 13 октября по в доме № 127, по ул. Мандрыковская.

Следующее заседание КС планируется провести в течение 10 дней и посвятить распределению оставшихся средств и рассмотрению дополнительных просьб.

Как сообщалось, 15 октября Благотворительный фонд "Развитие Украины" выделил 10 миллионов гривен пострадавшим от взрыва газа в Днепропетровске. Для контроля над распределением и выплатой средств был создан Координационный совет.