Минобороны планирует продавать свои земли

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Минобороны со ссылкой на заявления новоназначенного министра обороны Павла Лебедева во время встречи с руководящим составом Севастопольского гарнизона.

«Среди ряда социальных аспектов руководство Министерства обороны Украины в первую очередь определяет денежное обеспечение, и это уже ощутимо», – заявил министр.

По его словам, сейчас Министерство обороны решает задачу по увеличению денежного довольствия военнослужащих.

«Мы с вами были свидетелями того, как на протяжении 2005-2010 годов севастопольская земля переходила в собственность неизвестных людей. Горожане, и в первую очередь военнослужащие гарнизона, не имели возможности получить квартиры и земельные участки. Сегодня готовятся документы, направленные на то, чтобы имущество Вооруженных сил, в первую очередь земля, которая не используется, продавалась на публичных аукционах, а вырученные деньги целевым способом направлялись на строительство и закупку жилья для военнослужащих, в первую очередь ведомственного», – отметил П.Лебедев.

«Уверен, что реализация этой программы позволит в короткое время решить жилищную проблему в Вооруженных силах Украины», – добавил он.