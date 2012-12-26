В Госстате думают, что средняя зарплата в Украине 3098 гривень

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в региональном разрезе наибольшая зарплата в ноябре зафиксирована в Киеве – 4688 грн., в Донецкой области – 3643 грн, в Киевской области – 3234 грн., Днепропетровской области - 3194 грн., в Луганской области - 3184 грн, и Севастополе - 3027 грн. Наименьшая зарплата зафиксирована в Закарпатской области – 2403 грн., Волынской области – 2388 грн и Тернопольской области – 2284 грн.

В сообщении также сказано, что средняя зарплата в промышленности в ноябре 2012 года составила 3583 грн, что на 1,6% меньше, чем в октябре 2012 года.

При этом самые высокие зарплаты в ноябре по отраслям народного хозяйства зафиксированы, как и в октябре, - в авиационном транспорте – в среднем 10324 грн., самая низкая – в рыбном хозяйстве – 1874 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в Украине в октябре 2012 года составила 3110 грн, что на 1,5% больше, чем в сентябре. По данным Госстата, в октябре самые высокие зарплаты получали штатные сотрудники в Киеве – 4688 грн, Донецкой области – 3622 грн и Днепропетровской области – 3208 грн, а самые низкие – в Тернопольской (2266 грн) и Черниговской (2370 грн) областях.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или на 30 млн грн и составила 896,906 млн грн. Наиболее значительный объем задолженности зафиксирован в промышленности – 520,1 млн грн, строительстве – 100,2 млн грн, сфере операций с недвижимостью, инжениринга и предоставления услуг предпринимателям – 117,1 млн грн. Наименьший объем задолженности зафиксирован в сфере лесного хозяйства – 1,1 млн грн. Донецкая область сохранила лидерство по объему долга по выплате заработной платы, который на ноябрь 2012 года составил 162,2 млн грн.