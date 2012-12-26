В Харькове - разбойное нападение на ломбард

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о вооруженном нападении на кредитное учреждение поступило в дежурную часть Дзержинського райотдела милиции в городе Харькове от оператора службы «102» вчера, 25 декабря.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство Главного управления МВД Украины в Харьковской области, Харьковского городского управления милиции, Дзержинского РВ ХМУ.

Как сообщили свидетели происшествия, 25 декабря около 18.30 в помещение зашли двое неизвестных. Один из них попросил оформить ему кредит, после чего, якобы достал предмет похожий на пистолет и начал требовать у кассира деньги. Напуганная работница ломбарда достала из сейфа 8 тысяч гривень и отдала нападающему. Получив деньги, неизвестные скрылись с места совершения преступления.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.187 УК Украины (разбой).

Работниками Дзержинского райотдела проводится комплекс оперативно-разыскных мер по установлению лиц, совершивших указанное преступление.