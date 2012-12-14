Грабители в белых перчатках унесли золото из ломбарда

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, вечером 11 декабря двое неизвестных, вооруженные предметом, похожим на автомат, совершили разбойное нападение на ломбард, расположенный по адресу: ул. Ляшенко, 2 в Кировском районе г. Донецка. Угрожая женщине-кассиру, злоумышленники завладели изделиями из золота и скрылись с места происшествия. У обоих на лицах были марлевые медицинские повязки, а на руках - белые перчатки.

Директор ломбарда сообщил о нападении в милицию. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники государственной службы охраны, так как сработала тревожная кнопка.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище). Перечень похищенного и сумма материального ущерба устанавливаются.

Правоохранители обращаются с просьбой ко всем жителям города, кому что-либо известно о данном ограблении и лицах, причастных к нему, сообщить по телефонам в милицию. В сообщении указывается, что подозреваемым на вид 20-25 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Один был одет в темную одежду и бейсболку, второй - в куртку с капюшоном черного цвета, черные брюки с белыми полосками по бокам и черную шапку.