С 1 января в Киевском метро будет изменён порядок продажи проездных

С 1 января 2013 года продажа проездных билетов и пополнение ресурса бесконтактных карточек в кассах станций Киевского метрополитена будет проводиться со времени открытия кассы станции до 23.50 текущих суток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, эти изменения внесены в порядок работы касс станций метрополитена с целью выполнения требований п. 9 ст. 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

В случае продления работы станций метрополитена продажа проездных билетов и пополнение ресурса бесконтактных карточек будет осуществляться после 00.10.

В КП «Киевский метрополитен» отметили, что порядок продажи жетонов и робота автоматов дозаписи бесконтактных карточек при этом не меняются.