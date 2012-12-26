Киево-Печерскую Лавру обокрали на 70 тысяч

Киево-Печерскую Лавру обокрали. Об этом сообщает газета "Сегодня" "Ночью неизвестные разбили окно помещения и украли ценности из церковной лавки. Воры пока не найдены, но следственный отдел Печерского райотдела милиции начал досудебное расследование", - рассказал журналистам начальник ЦОС киевской милиции Игорь Михалко.

Сотрудники Лавры сообщили, что воры залезли в помещение Трапезной церкви и забрали драгоценностей на сумму более 70 тыс. грн. "Это иконы, крестики, цепочки, но ничего из древних ценностей", - говорят в Лавре.

Как сообщал УНИАН, вчера же в столярной мастерской на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара было короткое замыкание в электросети, сообщили в милиции.