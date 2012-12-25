Ректора университета застрелили в рабочем кабинете
09:42, 25 декабря 2012Общество
6131 0
Двое неизвестных застрелили ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета в Нальчике.
Об этом сообщил РИА Новости представитель республиканского управления Следственного комитета.
"Днем во вторник двое неизвестных вошли в кабинет ректора аграрного университета на проспекте Ленина и несколько раз выстрелили в него. Мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.На место выехала оперативно-следственная группа, выясняются подробности происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter