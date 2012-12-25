Ректора университета застрелили в рабочем кабинете

09:42, 25 декабря 2012
Общество
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Двое неизвестных застрелили ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета в Нальчике.

Об этом сообщил РИА Новости представитель республиканского управления Следственного комитета.

"Днем во вторник двое неизвестных вошли в кабинет ректора аграрного университета на проспекте Ленина и несколько раз выстрелили в него. Мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

На место выехала оперативно-следственная группа, выясняются подробности происшествия.
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