Ректора университета застрелили в рабочем кабинете

Об этом сообщил РИА Новости представитель республиканского управления Следственного комитета.

"Днем во вторник двое неизвестных вошли в кабинет ректора аграрного университета на проспекте Ленина и несколько раз выстрелили в него. Мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

На место выехала оперативно-следственная группа, выясняются подробности происшествия.