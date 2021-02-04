По данным социологов, с начала января ожидания граждан относительно изменений в 2021 году стали более пессимистичными.

Более 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.

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Так, 73% украинцев убеждены, что страна движется в неправильном направлении, 17% - в правильном, а 10% не определились с ответом.

Данные опроса также свидетельствуют, что 30% граждан ожидают, что 2021 год будет лучше предыдущего.

В то же время почти столько же считают, что этот год будет хуже (31%), а 34% респондентов не ожидают изменений в новом году.

"С начала января ожидания стали более пессимистичными (в первые дни января тех, кто ожидал, что год будет лучше, было 52%). Относительно лучше оценивают ситуацию и имеют хорошие ожидания молодежь, избиратели партий "Слуга народа" и "Голос", - сообщили социологи.

Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера) - на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

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Автор: Антонина Доломанжи