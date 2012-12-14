Депутаты уверены, что Рада не примет закон о налоге на продажу валюты

Об этом она заявила сегодня во время во время круглого стола в Институте Горшенина.



"Относительно налога на валюту, я уверена, что если они не смогли провести его в старой Раде, то в новой им тоже не удастся», - подчеркнула она.

В свою очередь член «Батькивщины» Андрей Пышный заявил: «Мы не проголосуем за закон о налоге на продажу валюты. Это попытки удержать золотовалютный резерв Украины. Это не имеет ничего общего с украинской политикой, это форма давления на население».

С завышенной ставкой налога согласился даже «регионал» Анатолий Гиршфельд.

«Налог на валюту должен быть, но не 10 %. Это абсолютно нормальная мера, но не 10%, а 1-2%», - отметил он и добавил, что этот законопроект еще не обсуждался.

«У нас была беседа с коллегами, они говорят о негативном отношении к закону. Введение налога на продажу валюты не имеет процедуры, и по моему мнению, ставка слишком завышена», - подчеркнул еще раз он.